謝淑薇在2023年法國網球公開賽與中國大陸王欣瑜在女雙決賽1比6、7比6（5）、6比1擊敗大會第10種子美國湯森（Taylor Townsend）／加拿大費南德茲（Leylah Fernandez），謝淑薇獲得生涯第5座四大賽冠軍，成為台灣在四大滿貫賽拿到最多冠軍球員。

謝淑薇在2013年、2019年及2021年溫布頓錦標賽三度於女雙封后，以及2014年、2023年法網女雙兩度掄元，加上2020年澳網女雙亞軍，個人在大滿貫累積5冠1亞，超越詹詠然的4冠4亞，成為寶島大滿貫最多冠球員。詹詠然則是在2017年美網女雙、2018年和2019年法網混雙，以及2019年溫布頓混雙打下4座四大賽冠軍，另外也有4座亞軍。

決賽後的頒獎典禮上，王欣瑜透露，和謝淑薇直到最後一秒才決定搭配挑戰法網女雙，很開心一起在法網走了這麼遠，過程中聽到不少球迷喊著熟悉的中文為她倆加油，覺得非常感謝。

謝淑薇則說：「很感謝大會辦了這麼美好的賽事，我暌違9年後能夠再度於菲利普夏提耶球場比賽並奪冠，也是我傷癒復出首冠，真的很開心，也謝謝另一位大陸好手鄭賽賽介紹了這麼好的女雙搭檔給我，在我身旁為每一分努力奔跑。」