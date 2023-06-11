宜蘭縣蘭陽愛心關懷發展協會今（11日）下午於冬山鄉鹿埔社區活動中心，首次舉辦「端午送暖分粽關懷弱勢家庭物資捐助活動」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣蘭陽愛心關懷發展協會今（11日）下午於冬山鄉鹿埔社區活動中心，首次舉辦「端午送暖分粽關懷弱勢家庭物資捐助活動」。（吳佩蓉攝）

端午節將至，宜蘭縣蘭陽愛心關懷發展協會今（11日）下午於冬山鄉鹿埔社區活動中心，首次舉辦「端午送暖分粽關懷弱勢家庭物資捐助活動」，發送逾1400顆肉粽，幫助116戶弱勢家庭，其中由該協會支助的66個個案，每戶另發送500元禮金，期盼藉由此活動拋磚引玉，響應更多人加入做愛心行列。

蘭陽愛心協會由蘭陽流動夜市攤販A團熱心人士組成的團體，響應社會互助以會員捐助及自由捐款方式募得救助經費，成立迄今已有29年，平時受理急難個案救助。因冬山鄉民代表游閔吉擬訂計畫積極向「台灣中油股份有限公司」爭取贊助經費，方能在端午節前夕送暖，關懷弱勢家庭。

今下午1時30分至3時在鹿埔社區活動中心，有家政班媽媽一早辛苦包的1400餘顆肉粽，由冬山鄉鹿埔社區發展協會、冬山鄉代表副主席陳鑑芳、宜蘭縣議員林佩螢及游閔吉等人一同發放給到場的弱勢家庭代表，希望能有更多人參與公益活動，讓社會越來越好。