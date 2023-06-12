一名36歲女子腎臟功能差，就醫檢查，未發現任何與腎衰竭相關的因子，例如糖尿病、蛋白尿、使用腎毒性止痛劑等，後來醫師推測可能是因女子長期自行購買藥局的胃藥（氫離子幫浦阻斷劑，PPI）導致腎功能退化。女子經醫師建議停用該胃藥1個月後，腎功能明顯回升。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，上述女子因腎衰竭而就醫，起初找不出女子腎衰竭的原因，後來才發現，原來是女子濫用藥局購得的PPI胃藥導致。

他說明，該女子自20多歲起胃痛，必須服用胃藥，但健保給付的胃藥，只能提供3~4個月。之後，患者若要繼續服用該胃藥，必須照胃鏡，女子不想常照胃鏡，因此直接到藥局購買PPI這類胃藥，「也就是，女子已長期服用這胃藥達10年之久。」

江守山說明，已有研究證實，PPI會讓腎臟的廢蛋白無法被溶解，導致慢性腎纖維化與慢性腎衰竭，因此他建議該女子停用該胃藥。1個月後，女子的腎功能明顯回復，由原先接近第4期腎衰竭，腎絲球過濾率進步到60幾分，也就是第二期的輕度腎衰竭。

然而，女子的胃痛未能解決，江守山建議女子改以食療取代藥物，「我建議她可空腹吃蜂蜜，且每兩天吃一次高麗菜。」3個月後，女子的胃痛已不再復發。他表示，有些食物對於人體器官的調理照護，不下於藥物，民眾可藉由相關食物取代藥物，以避免腎功能受損。