張清芳今舉辦小巨蛋演唱會第二場。（上引娛樂提供）

張清芳今舉辦小巨蛋演唱會第二場。（上引娛樂提供）

張清芳今（11日）在小巨蛋舉辦「張清芳Stella《TimeLESS》演唱會2023」第2場，不僅安排盧廣仲與劉若英雙嘉賓、17歲兒子2度壓軸獻唱，最讓歌迷驚喜的，絕對是2015年在小巨蛋舉辦16場演唱會後隨即封麥的天后江蕙，今晚首開金嗓為好友助陣，清唱2句〈家後〉讓所有人感動泛淚，合唱嘉賓橫跨老中青三代，畫面珍貴。

張清芳中場唱完〈舉棋不定〉，開始點名感謝台下圈內好友，介紹到坐在包廂裡的江蕙前，工作人員事先為江蕙遞上麥克風，張清芳滿心歡喜介紹所有人心目中的台語天后：「我竟然能請得到她，有沒有厲害，我就是想盡辦法、要逼她出來唱！退休？退什麼休？」隨後作勢脆求江蕙開口唱2句，江蕙抵不過全場觀眾鼓譟，終於開金口清唱，世紀畫面讓所有人感動不已，報以熱烈掌聲。

江蕙感性說：「聽到掌聲代表大家都沒有忘記我，真的非常感動。」接著幽默開起好友玩笑：「以前陳鎮川叫我開4面台我都不敢，妳（敢開）4面台很厲害，我還在想阿芳腿這麼短。」張清芳一聽好氣又好笑地對江蕙說：「妳把小巨蛋當我家客廳（聊天）啊。」2位知己開心鬥嘴，留下難忘回憶。

江蕙獻身又獻聲。（圖／上引娛樂提供）

江蕙獻身又獻聲。（圖／上引娛樂提供）

張清芳今開場獻唱〈我還年輕〉等7首歌，向滿場1萬2500位觀眾打招呼：「今天的掌聲比昨天大很多，確定我今天比昨天更紅。」提及自己看演唱會時也會期待有神秘嘉賓，盧廣仲隨後登台合唱〈別來無恙〉，2人美聲繚繞小巨蛋，張清芳說：「今天我們在台上證明一件事，眼睛小的都唱得不錯。」

江蕙獻身又獻聲，林心如與丈夫霍建華也現身演唱會。（圖／讀者提供）

2人相識過程更是有趣，她說：「他第一次到我家吃飯當時還不熟，他看到家裡有些酒還不錯，我心想這小子應該不太會喝，沒想到他跟另一位演員把我整瓶白蘭地幹光，而且聽說他們還有下一攤。」幽默笑說因此邀他當嘉賓，「要把這瓶酒討回來」。隨後再迎來劉若英合唱〈這些日子以來〉，劉若英加碼送上自己的經典歌〈成全〉，讓進場觀眾值回票價。