新北市板橋區私立幼兒園餵藥案延燒，新北市府今（11）日二度舉行家長說明會，會後教育局長張明文表示。今天是我們第二次的專業諮商服務座談，想經由這樣的會議，讓家長可以表達意見和相關需求，今天出席有35位家長和兩位小孩，我們希望能夠盡力幫助每個家庭。

張明文說，6月8日教育局的行政處分已廢止這個家私立幼兒園立案的許可，所以對於這42個家庭在生活跟照顧上影響比較大，所以孩子的安置和就學是這兩天的重點，目前除了6個家庭還在考慮，2個需要教育局協助媒合。期他大部分都已經確定安置的方向。家長特別關心事件的真相，我們也希望能夠盡快水落石出，我們也提供相關的法律協助。

衛生局長陳潤秋表示，很多家長很關心檢驗毛髮部分，因為目前檢出都是微量，進一步可能也需要毛髮的檢測，有些家長擔心孩子的頭髮一直長，希望能盡快採檢，我們會積極向檢察單位請示，把希望驗毛髮的名單交給檢查單位，盡速協助採檢。如果採檢需要醫療院所協助，我們目前也已請台北榮總協助到院採檢。

至於是否有偽陽性的可能，陳潤秋說，偽陽性的部分還是要由檢察官針對這些孩子以往的用藥等做整體的偵察。