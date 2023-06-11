板橋幼兒園疑似餵藥案，民進黨要求新北市長侯友宜冷靜處理後續。媒體人韋安強調，侯友宜從開始就一直在掌握本案的發展，新北市府從接到報案就啟動相應措施，教育局也主動鼓勵家長採檢，但「當你自己把真相說不清楚，別人就會幫你說」，他預告後面還有勁爆真相會被揭開。

「新北幼稚園餵藥案，是百分百烏龍和抹黑？！」韋安今(11日)在臉書發文表示，隨著真相的浮出和被還原，那些抹黑的謊言將一個個被擊破：一，綠營民代指控，有幼兒家長4月就投訴本案，到市長信箱和1999，不受重視，都沒有下文。真相是：新北市府研考會表示，經展開清查民眾常使用的陳情管道，包含市長信箱陳情約一萬件，以及1999市政服務專線4月份進線分派機關辦理清單約為1萬3500案，都查無該案紀錄。

二，幼稚園園長曾捐政治現金給藍營政治人物，以及有地方實力議員罩，所以新北市府對本案有包庇和拖延的嫌疑。真相是：似乎和實情沒直接關聯。新北市府5月14日接獲家長報案，15日就報請檢方偵辦。一定是侯友宜下達此一指令，勿枉勿縱。新北市府採取最嚴厲，以司法手段追查真相，嚴懲不貸可能的不法者。證明新北市府對本案依法行事，也毫無包庇之意。

三，綠營民代追究，5月份就已經檢舉有孩童遭餵藥的狀況，結果過了20多天市府才開始採檢，「請問這20多天，侯市長都在忙什麼？」真相是：侯友宜從開始，一直在掌握本案的發展，第一時間就指示提告。但本事件鬧出這麼大的風波，新北市府也應該檢討改進。第一時間對外公佈的資訊不全面，也沒有時間軸。

韋安指出，其實從接到報案，新北就啟動相應措施。在全面入園採檢前，教育局、衛生間局、社會局等也實施多樣。不是20天都沒做事。5月15日接獲家長陳情，幼兒園疑似有餵藥事件，當日立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，社會局也主動報請新北地檢署啟動司法調查，司法機關5月18日到園搜索。5月22日，因有家長反應想了解孩子健康狀況及採檢需求，教育局先後主動提供檢驗所及榮總毒物科窗口免費檢驗。

6月1日起配合司法偵辦進度，教育局主動關心幼兒健康，鼓勵家長採檢，衛生局主動協調醫院「到園檢驗」專案。6月5日衛生局安排醫師及醫檢師到園檢驗。6月8日，教育局裁定。6月12日起廢止私立幼兒園的設立許可。韋安強調，新北市府應該牢記教訓，和體會下面這句話。「當你自己把真相說不清楚，別人就會幫你說。」後面還有很勁爆的真相會被揭開。