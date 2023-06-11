總統蔡英文9日到高雄「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍八軍團指揮部」慰勞，還以「VIP」、「我是總統」等代號跟飛行員及飛彈連連長進行戰備通話，中間疑傳出解放軍喊話的聲音，蔡英文甚至因此一度尷尬地笑了出來，隨著戰管單位主官關閉相關儀器，才繼續與國軍通話。對此，前大使介文汲11日就表示，「蔡英文為什麼講不出話來？因為蔡英文這次忘記帶讀稿機去，蔡英文沒有讀稿機就是一個木頭人」，引發討論。

介文汲11日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「總統的行蹤，對方完全掌握，這不是一個突然碰到有這聲音，人家就是在那邊等著你，所以今天蔡英文在任何地方，對方完全掌握你任何的行蹤」，介文汲更提到，「蔡英文為什麼講不出話來？因為蔡英文這次忘記帶讀稿機去，蔡英文沒有讀稿機就是一個木頭人」。

最後介文汲更猛轟，「碰到這種狀況，我們的國安就由蔡英文和顧立雄負責，這搞不好不是第一次，所以蔡英文才處變不驚」。

而根據中央社報導，空軍11日下午回應表示，當時蔡總統是以戰備專線電話通聯，而共軍則採取國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。