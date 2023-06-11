中正盃全國游泳錦標賽11日於台中市北區國民運動中心游泳競賽館進行大會第4天賽程，32歲碩士泳將吳浚鋒今在50蛙奮力一游，雖然游出個人近兩年最佳成績，可惜仍與亞運參賽標有0.53秒差距而確定無緣今年杭州亞運。

32歲吳浚鋒可以說是台灣泳澶傳奇，從乙組選手開始，到升上甲組，如今還擁有50自、50蛙兩項全國紀錄，且為了訓練，台灣師大體育碩士班沒唸完再考上台師大競技系碩士班，今年碩二正值要交論文的忙錄時刻，從2月到4月每天得做7、8個小時實驗，但他依然希望能游進杭州亞運。

「我相信我可以的！」11日的50蛙是吳浚鋒最後一次拚亞運達標的機會，上場前跟自己鼓勵了一下，然後縱身入手全力衝刺，最終他游出28秒44，成績更優於他在上個月全大運的28秒64，無奈與亞運標27秒91還是有0.53秒差距，賽後他微笑說：「我已經盡力了，沒有遺憾！」

吳浚鋒並說：「28秒44已是我這兩年最佳成績，我可以說我已經盡力了，相對於東京奧運沒達標，確實讓我度過一段低潮期，我很感謝我的美國教練和朋友們，他們都很支持我不應該放掉學業，也因為學業，我過去的訓練從一周游8、9場（1場約1.5小時到2小時），到現在的每周6場，雖然訓練量減少，我依然維持每天到泳池訓練的習慣，且其實根本沒有人在督促我，但我總是覺得身為運動員就要去盡力做到好。」

中正盃泳賽今在池畔激戰，體育署署長鄭世忠特地到場觀戰並送禮，鄭世忠說：「游泳本來就是兩大重點項目，過去舉辦國際賽體育署、協會和縣市政府各負擔三分之一，現在體育署為鼓勵協會多舉辦國際賽事，已經研擬補助加碼，補助最上限有可能到6成，同時體育署也會協助相關企業，例如像台灣運彩等等來配合贊助國際賽事，同時未來門票收入也會留做協會使用，也鼓勵泳協未來可以多多舉辦國際泳賽，讓台灣泳壇可以有更多與國外選手共同競爭的機會。」