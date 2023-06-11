美式賣場好市多的停車場能夠讓民眾以消費折抵停車費，不過今（11）日有媽媽表示，她加入會員20年以來第一次在賣場大爆氣，原來好市多最近換新系統，結果她6度刷折抵停車費的條碼時，都無法順利折抵，直到她像是神經病一般對客服發飆，對方才人工折抵讓她出場。貼文曝光後，許多會員也紛紛分享同樣遭遇。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文指出，當時她已消費完畢在刷折抵停車費的條碼，結果顯示該條碼「已經使用過」，且刷3次都是同樣結果；原PO求助工作人員後，對方說明系統最近幾天剛換新，建議她可以按對講機諮詢，同時工作人員也到場協助，不過也無法排除異常，所以她就依照建議使用對講機。

原PO透露，後來客服建議「妳把收據折一半，弄平一點再刷一下」，她再刷了3次仍然無法排除異常，沒想到客服卻要她重複一樣的動作，讓她當場爆氣，「當我是白X不會刷條碼嗎？」，強調她不是刷不出條碼，而是沒用過的條碼顯示已經使用過，而客服被她怒罵一通後，才終於幫她人工折抵停車費。這次經驗也讓原PO重批，「換新系統的時候客服要更有自覺好嗎？把顧客擋住誰都沒好處！只會得到一個暴跳如雷的顧客！」

對此，許多網友紛紛回應，「今天去系統真的是顯示這樣，然後在場的人員，口氣真的聽起來讓人不舒服⋯」、「前天在汐止也是這樣，工作人員說多掃幾次就可以了，還好我掃第2次就過了」、「同樣遭遇+1」、「昨天我在汐止店也刷了6次以上才刷成功～」。