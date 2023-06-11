2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽本周末移師台中進行第二回合賽事，在台中火車站二樓大平台進行兩天的比賽，比賽場場精彩，男子組最終由本季本季新加入的隊伍旗津造船者拿下首冠；女子組則由台北野貓連兩站封后。

ABSOLUTE 3x3聯盟為目前國內三對三籃球賽事的最高殿堂，本賽季共有25支隊伍參賽（男子組12隊、女子組13隊），包括4支亞運培訓隊，以及1支U18女籃培訓隊，透過高強度的對戰累積實戰經驗。

上周聯盟開幕站賽事在屏東大鵬灣濱灣碼頭廣場開打，男、女子組分別由彰化培訓隊及台北野貓拿下首冠。本周第二回合賽事在曾被3X3.EXE聯盟評比之2020年最佳場地的台中火車站進行，賽事熱度及精彩度都再加溫。

女子組台北野貓本週由葉鈺琳、林仙芳、黃鈺珍及洋將Isioma Onianwa（伊斯尤瑪）出擊，連續兩周搶下爭冠門票，冠軍戰對決僅由黃巧鈞、丁芷蓉及張聿敏3人應戰的台北中華培訓隊，雙方一路拉鋸，最終台北野貓頂住壓力，以19比16拿下勝利，連兩站抱走冠軍；林仙芳獲得本站MVP。

男子組冠軍戰則出現全新組合，由兩支本季新加入的隊伍正面對決。旗津造船者本周出賽陣容包括過去曾參與聯盟賽、目前效力於職籃T1高雄全家海神隊的蘇文儒、呂威霆，搭配郭振復、史承平，靠著略勝一籌的經驗加上關鍵時期展現強心臟，終場以21比17擊敗由台體男籃球員組成的台中柏釧台體，首座單站冠軍到手；內外線齊發的蘇文儒帶走MVP。

自2020年於國內舉辦聯盟賽起，賽事連續4年在台中安排多站賽事，現場都湧入人潮到場觀賽，台中市政府運動局長李昱叡本周代表市長盧秀燕出席開幕典禮，以行動力挺聯盟賽，ABSOLUTE 3x3聯盟也期許賽事跟台中市政府合作下，共同推動城市運動風氣。