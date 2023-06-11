新北市板橋區私立幼兒園餵藥案引發全國關注，新北市府今（11）日下午二度在莒光國小舉辦家長說明會；據了解，本次說明會家長聚焦在後續的健康追蹤、毛髮檢驗以及集體訴訟的問題，新北市長侯友宜除了一一回答外，他也強調外界批評自己的聲浪都不在乎，最在意的是趕快釐清真相，讓家長安心，並指出若有瀆職、吃案不僅會祭出處分，「我自己也會連帶負責任」。

與會人士透露，面對家長提出的問題，侯友宜皆一一回答，他說這段時間一直麻煩檢方趕快釐清案情，這個案子第一天就進到司法程序，但憑良心說自己沒有辦法做醫學判斷，檢察官也要請教醫療專家，後續8日就進入蒐證。

至於為甚麼撤銷立案，侯友宜指出，若餵藥事件是真的就非常不得了，所以才會在7日撤銷立案，但同仁在安置速度上沒達到大家的標準，讓每位家長都很恐慌，處理還是不夠周延，因此還是舉辦說明會，另外目前剩下7位孩童需要協助，其中有5位在考慮中，另外2位由教育局協助。

侯友宜直言除了學生安置外，大家最在乎的還是孩子健康，事實真相還是要靠檢察官以及相關醫學專家來判讀，不會只有一間醫院、一個醫師來判讀，但偵查過程市府無法過問；他也強調，有民代認為市府有瀆職、吃案的行為，希望他們或家長可以提出相關資料，如果是真的不僅會去處分，自己也有連帶責任，同時也會請檢察官調查，將事情釐清楚。

侯友宜表示，針對火處撤銷立案的部分，由於事發後已驗出8名孩子體內含有苯巴比妥，而且家長又提出告訴，所以市府必須慎重處理，當時若不採取強硬措施，不僅家長不會諒解，更會被外界認為有包庇學校的嫌疑，後續若餵藥案是真的，校方會被處分，但若最後非事實導致孩子的受教權被影響，也會展開行政賠償的調查。

關於毛髮檢驗問題，侯友宜指出，這是家長最在意的問題，所以他也通知檢察官最好是採驗毛髮，並送到認可的醫院，讓證據具有法律作用，另外若是後續涉及集體訴訟以及法律扶助，法制局長吳宗憲也會協助大家。

侯友宜指出，後續孩子健康照顧會做專案長期追蹤，而4間醫院在未來的就醫過程中，會列在系統內隨時關心孩子的成長，現在外面資訊很混亂，但他不會特別去做反駁，外界批評自己的聲浪都不在乎，他最在意的是趕快釐清真相，讓家長安心。

侯友宜強調，我們也是第一次遇到這種事情，會拜託檢察官趕快調查，之後若大家有意願開第3次會，或過一段時間再召開，他隨時都很樂意。