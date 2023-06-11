台北市北投區鹹粥店槍擊案震驚社會，涉嫌1槍擊斃潘姓老闆娘的周男今（10日）落網，檢方偵訊後認周男涉犯殺人重罪，且有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押，法官稍早裁定羈押未禁見。

據悉，潘女交往關係複雜，周男則是當地居民，住家與鹹粥店相距不遠，並因多次在店內用餐與潘女熟識，行兇當時卻對潘女嗆聲：「為什麼要兇我？」

周男落網後辯稱，手槍是死去友人寄放，並坦承很久以前單戀過潘女，與聲稱是因為1個多月前消費糾紛才行兇，但只是想嚇嚇對方。對此，警方認為周男供詞避重就輕，全案訊後依殺人、槍砲等罪嫌移送法辦。