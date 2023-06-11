29歲馬來西亞女星蔡卓宜出道前當過化妝師，因外型甜美成為網紅，出道前粉絲就多達百萬人，她被經紀公司發掘組女團發唱片，2020年參加選秀節目《青春有你》第二季走紅，隔年她被狗仔拍到與王大陸街頭擁吻，去年兩人才公開承認戀情；近日啦啦隊女神琳妲曬出與蔡卓宜合照，但臉蛋卻讓人認不出來。

啦啦隊女神琳妲近日飛上海參加青年電影節，參加活動時巧遇馬來西亞女星蔡卓宜，她寫下：「先獻上在上海遇到蔡卓宜，很開心」，照片中琳妲環抱蔡卓宜，蔡卓宜以平口牛仔套裝現身，白皙肌膚相當吸睛，不過不知是否燈光問題，蔡卓宜的臉蛋看起來與往常不太相似，如果琳妲不說是誰，幾乎認不出來。照片曝光後，網友表示：「右邊我看成袁艾菲」、「右邊那位應該是莊錠欣」、「右邊是誰？」，也有人覺得這張照片的人像邱淑貞女兒沈月。

蔡卓宜與王大陸公開戀情後，兩人一同上節目大方放閃，王大陸坦言自己是比較缺少家庭愛的人，在認識蔡卓宜後，因為對方感受到家人的重要性，「（她）讓我知道家人的美好。」蔡卓宜從馬來西亞來異地發展，自認沒什麼朋友，王大陸表現得很照顧她，也會帶她出去玩，玩了幾天後王大陸暫時回到台灣，有2個月是分隔兩地見不到彼此，王大陸會每天傳訊息分享生活，蔡卓宜也因此在聊天過程中產生好感。聊了一段時間，王大陸主動告白：「要不要考慮一下在一起？」一旁的朱孝天聽到後直呼：「好偶像劇」，沈夢辰也被兩人的故事感動「連在一起都那麼偶像劇」。不過蔡卓宜透露當時以為王大陸是在開玩笑，「當時我是有猶豫的，可是我就想，我確實也心動了，那好吧，我們就在一起吧。」