前高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤日前遭女導演指控性騷擾，洪智坤今天二度透過臉書發文，強調自己做錯了事，無論言語或行為對他人造成傷害，他以有罪之身再次向受到傷害的人道歉。而因為錯誤的言行，「將讓我帶著懺悔反省之心，直到生命的盡頭」。

洪智坤在臉書表示，「性騷擾／性侵害」的事件並沒有停止，每天都有人鼓起勇氣，講述不同領域的「＃me too」。他不想成為道歉然後躲起來的「加害者」，因此，這些日子他冷酷地自我剖析，將自己撕碎再撕碎地反省。

他說，自己一定做錯了哪些事情，存在錯誤的觀念，才有這些錯誤的言行，對他人造成傷害。他甚至努力回想，何時開始不自覺的性別觀念錯誤。

洪智坤指出，90年代初期，他帶著學運社團的學弟妹到郵政總局附近的婦女新知，找老師來替大家上女性主義的課程，「顯然，我沒有好好學習以至於犯了終身懊悔的錯誤，我應該徹底修正，並且言行一致」。

除了道歉，他也感謝受害者能勇敢的站出來指控。而這一切，他說，最讓他感到羞愧的是，這麼多年來，受害者必須承受這麼大的陰影與傷痛，才能走到現在；「而我，甚至沒有資格奢求能有所彌補」。

洪智坤表示，在徹底的悔悟後，他會努力以更多的學習來度過餘生。若因為他任何的過錯，或曾經言語行為造成對當事人的傷害，他再次誠摯致歉。若有任何能修復與彌補傷痛的方式，他會盡力去做。「對不起！」