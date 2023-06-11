綠營近日性騷爭議連環爆，甚至燒到政府官員及外交官。民眾黨台北市議員林珍羽11日在《新聞大白話》節目強調，綠營爭議延燒最大，原因在於吃案的態度，像林智堅論文案一樣，一皮天下無難事，還想帶風向說天下烏鴉一般黑，對林飛帆也高高提起低低放下，怎能如此顛倒是非？

「我相信態度決定高度！」林珍羽表示，民進黨這些性騷事件延燒，是取決於民進黨吃案的態度，甚至在調查報告出來之後，還是認為林飛帆沒有問題，說他沒有違反黨的規章，這就是他們的態度。在這種態度之下，連英媒《BBC》都報導台灣案件，搞得好像台灣是性騷之島一樣，這就是民進黨「讓世界看見台灣」的方式嗎？

林珍羽提到，在藝文、學界各個領域都爆發這類事件，但民進黨把風向帶成「天下烏鴉一般黑」。自己去爬不同政黨人的臉書，看到一個民進黨支持者說，每個地方、每個領域都有，所以這不是民進黨的問題，這是所有人都會發生的事情。

「有沒有這麼是非黑白顛倒的？」林珍羽質疑，是不是民進黨從上到下都跟林智堅一樣？只要人一皮，天下無難事，任何事情只要賴著，就沒有我的事了？只要符合黨的規章就沒事了？這就是民進黨帶給人家，他處理事情的態度？

林珍羽指出，徐千晴就是這樣，可能其他黨工在臉書寫了一些讓她不舒服的文字，逼得她要去闡述當初發生性騷的事件，其實她沒有就這樣算了，黨內也是有機制協助她，把事情處理到完整。決定一個政黨能不能繼續走下去，很重要的就是你怎麼去面對這些事？

林珍羽強調，現在爆發很多事件，當事人都使用一皮無難事的方式，每一個都是合理懷疑：她對我有意圖？這就是在加害這些受害者，這些受害者終於勇敢提出她們遭受性騷的問題，但卻要被用這種方式：她一定是想要錢啦、她一定是想要出名啦等等。這就讓台灣的性平價值出現很大的問題，民進黨應該負責，過去二十幾年不是拿著性別平等當成神主牌？結果對過去發生的性騷事件，卻是高高提起、低低放下？

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