著名的鑽石廣告詞，以「手上的星星」來形容鑽石，這可能是對的，天文研究發現，像是太陽這樣的中型恆星，最後的結局可能會晶化成超巨大的宇宙鑽石，它的質量不能以克拉來計算，而是幾千億噸。

科學警報(ScienceAlert)報導，我們太陽這種小質量恆星，最後並不會引發超新星大爆炸，而是在膨脹之後，中心縮小成白矮星，然後緩慢的冷卻時。那麼白矮星之後又是如何?科學家認為它們會逐漸變硬並結晶，而且天文學家可能發現了一顆進入晶化的白矮星。它是一顆主要由碳和金屬氧組成的，距離我們僅 104 光年，其溫度質量分佈表明，恆星的中心正在轉變為緻密、堅硬的宇宙鑽石。

澳洲南昆士蘭大學(USQ )的天文學家亞歷山大•凡納 (Alexander Venner)在32秒差距處，發現了一個新的類天狼星4重星系統，這由一顆結晶化的白矮星伴星組成，與HD 190412的3重星相伴。

凡納博士說：「這可能是第一顆走向結晶化白矮星，它的年齡可能受到其他伴星的影響，我們利用測量由白矮星核心結晶引起的冷卻延遲。」

宇宙中的所有事物都不是一成不變的，懸在天空中的每一顆恆星，雖然看似永不變動，但它們發出的光芒是靠著核融合反應消耗能量，總有一天也會耗盡它們的燃料，並走向下一個階段。

對於絕大多數恆星(包括太陽，以及質量低於太陽8倍的小恆星)，就會逐步成為白矮星。當燃料耗盡時，恆星的外層物質被吹向周圍的太空，恆星變得愈來愈稀薄，最後剩下的核心，無法維持向外擴張的壓力，就坍縮成一個密度超級高的小白點，其大小與地球（或月球）相當，這就叫白矮星。著名的印度裔天文學家錢卓西卡(Subrahmanyan Chandrasekhar)計算出，形成白矮星有其質量上限，不得超過太陽質量的1.44倍，這稱為「錢卓西卡極限」(Chandrasekhar Limit)，一但超過該值，就會形成更狂暴的中子星。

白矮星暗淡無光，但它們仍會因餘熱而發光。隨著時間的推移，它們還是會冷卻，當它們失去所有熱量，預計會演化成一種叫做「黑矮星」的東西。計算表明，這個過程非常的緩慢，大約是1兆年之後，這是難以想象的遙遠未來，需知如今宇宙只有大約 138 億年的歷史，因此這個宇宙尚未出現任何一個黑矮星。

我們如今能做的是，從我們周圍的白矮星核心去尋找是否出現理論裡的結晶跡象。在結晶過程中，白矮星內部的碳和氧原子停止自由移動並形成鍵，排列成晶格。在此過程中釋放能量，以熱量的形式消散，這是白矮星的發熱原理，可以從恆星的顏色和亮度中觀察到。近年來，由於蓋亞任務進行的高精度恆星測繪，使天文學家更有信心識別結晶化的白矮星，最近的成果就是HD 190412系統中的第4顆，該系統也從原本以為的3重星，修正為4重星。

該系統的年齡約為73億年，那顆白矮星的年齡似乎約為 42 億年。研究人員說，這個差異是 31 億年，這表明結晶速度，使白矮星的冷卻速度減慢了大約 10 億年。

鑽石是碳元素在壓力下的終極形態，其密度約為每立方公尺3500公斤，而白矮星的密度超過每立方公尺100萬公斤，因此它極可能形成宇宙中最硬、密度最大的鑽石。