西洋流行音樂天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)脫離父親監管後，如願和小12歲舞者男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）結婚，誰料婚後卻發生多次脫序行為，頻頻在社群上曬出大尺度養眼辣照，以及讓人擔憂的圖文字句。近日，更被爆出她疑似食用「冰毒」，讓粉絲震驚不已。

小甜甜布蘭妮的前夫凱文費德林（Kevin Federline）過往受訪時曾指出，小甜甜的家人因其狂發裸照的行為感到困擾，兩個兒子不僅沒有出席小甜甜與現任丈夫的婚禮，還因想遠離母親，計畫搬到夏威夷去，顯見小甜甜與家人間的關係逐漸疏遠。

此外，據《每日郵報》獨家報導，凱文近日受訪時，透露：「我懷疑她有在吸食冰毒，我一直在祈禱有人會公開此事，並希望她的悔悟。」指出自己每次聽到電話聲響起來，都很擔心會有令人不安的消息傳來，「我不希望孩子們有一天早上醒來，發現她的母親服藥過量。」

而小甜甜布蘭妮的父親詹姆斯斯皮爾斯（James Spears）更稱：「她或許會和27歲因酒精中毒而英年早逝的英國歌手艾美懷恩豪斯(Amy Winehouse)有著同樣的下場。」消息曝光後，在社群上引發網友的兩極討論聲浪，不過小甜甜本人截至目前並未對此做出回應。事實上，據外媒《太陽報》報導，小甜甜近期正忙著準備新專輯，打算展現出新的面貌讓歌迷們欣賞。

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