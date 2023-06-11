味全龍11日以以12比9擊敗統一獅，在這場4小時42分鐘的打擊大戰勝出，成為本季正規9局最長比賽，賽後連總教練葉君璋都不知道怎麼形容，笑說是場「滿特別的比賽。」

龍獅此役受到天氣不穩影響，投手跟守備都出現不穩而形成打擊戰，幾次因為投手丘、本壘溼滑進行場地整理，加上兩隊都有大局演出，讓比賽5局打完已超過晚間8點，最後這場假日5點05分開打的比賽直到晚間9點47分才結束。

對於這場勝利，葉總一開始就說是滿特別的比賽，「我也不知道要說什麼。」但後來他補充，「今天應該是最近打擊最連貫、狀況最好的一天，希望繼續保持下去。」

龍隊賽前落後獅隊3.5場勝差，今天取勝後將距離縮小至2.5場，拿下對戰重要的一勝，但葉君璋認為，現階段以龍對投手戰力吃緊的情況下，每一勝都很重要。

葉君璋也提到，在目前只剩鋼龍1名外援的情況下，本土投手撐住戰績，讓他感覺五味雜陳，「心裡有點複雜，會希望洋將沒有狀況，但又開心看到本土表現得很好。」