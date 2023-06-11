根據英國警方與媒體，前蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）涉及一起針對蘇格蘭民族黨財務不法行為的案件調查，於今天遭到逮捕。

法新社報導，蘇格蘭警察局（Police Scotland）在聲明中表示：「關於當前蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）資金與財務的調查，一名52歲女性今天以嫌疑人身分被捕。」

英國媒體證實她的身分就是施特金。

施特金先前領導傾向蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨。她在領導蘇格蘭自治政府8年多後，2月突然宣布辭職。

英國廣播公司（BBC）4月報導，施特金的丈夫穆瑞爾（Peter Murrell）因為蘇格蘭民族黨的政黨資金調查案遭到逮捕。

蘇格蘭警方正在調查蘇格蘭獨立運動人士於2017年募集的60多萬英鎊資金去向。這筆款項應該被用於推動蘇格蘭獨立事務，卻從蘇格蘭民族黨的帳戶中消失。