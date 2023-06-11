北投關渡鹹粥店潘姓老闆娘遭槍殺，涉案的51歲周姓男子11日凌晨在林口一處土地公廟前落網，他聲稱老闆娘服務態度很差、「臉很臭」，10日下午1時許，帶槍到店內理論，潘見槍還嗆「你開啊！」他才一時失控犯案，不過，潘女的妹妹說，他曾送紅包求愛遭拒，檢方複訊依殺人等罪向法院聲押獲准。

士林地院表示，周男涉犯殺人、非法持有槍彈罪嫌等，嫌疑重大，且有逃亡事實及滅證之虞，而有羈押原因，又周姓犯嫌在人潮往來眾多之市區，朝被害人擊發槍枝，嚴重危害社會治安而有羈押必要，因而裁定應予羈押，無禁止接見通信、收受物件之必要。

周男到了三重才發現沒有野雞車，又想起林口可能有客運，再搭乘計程車到林口，但仍找不到客運，於是躲在土地公廟，待天亮再轉乘其他交通工具逃亡，警方根據犯意機車車牌號碼，鎖定嫌犯身分，沿途調閱監視器，凌晨2時許，警方在土地公廟前逮捕半睡半醒的周男，帶往三重起出改造手槍以及剩下的3發子彈。

警方查出周男有毒品、傷害等前科，家人都在高雄，他一人在台北打零工，他應訊時稱，單戀老闆娘是很久以前的事情，否認有感情糾紛，拿槍到鹹粥店只為「嚇嚇她」，不願說出兩人認識多久，並未交代行凶動機，警訊後依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，檢察官複訊後向法院聲押獲准。