新北市一名女子小花（化名）去年前往一間美髮店消費，未料李姓男髮型師竟趁替小花肩頸按摩之際，偷摸小花的胸部，慘被對方報警提告。新北地院審結，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒觸摸胸部的行為，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，李姓男子為新北市某間美髮店的設計師，小花2022年7月下午間到店消費，由李男協助替小花洗頭、去角質及護髮，未料李男趁著替小花肩頸按摩時，徒手觸摸小花的胸部，讓小花立刻報警處理，全案經由新北地檢署偵結起訴。

新北地院審理時，小花控訴李男觸摸她2次，第1次觸摸胸部上緣，第2次摸到她的乳頭，但法官勘驗監視器畫面後並未發現有第2次的觸摸；審酌李男已為成年人，卻趁小花無法抗拒之際觸摸胸部，侵犯對方隱私，不尊重他人身體自主權利，造成被害人心理不安，再衡量李男認罪等情狀，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒觸摸胸部的行為，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。