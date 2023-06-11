傳中國大陸打算在距離美國佛州約160公里的古巴島上設立一處竊聽基地，但白宮、五角大廈均否認此消息。適逢總統蔡英文也發生與空軍通訊「被蓋台」事件。前海軍艦長呂禮詩11日在《新聞大白話》節目強調，美國在全世界設有4775個大中小基地，怎麼好意思講別人？台灣陽明山上有個梅園，也是美國國家安全署根據日輝計畫所建立的一個監聽站，難道害怕想起也在做同樣的事情？所以才這麼擔心中國大陸做這件事情？

呂禮詩表示，美國對於中國大陸是不是有在古巴建立電子竊聽站，有這麼樣多的想法。那我們先問一下，你美國在全世界各地，到底有多少的海外基地？根據2018年美國國防部的資料顯示，美國在全世界45個國家，分別有大中小各式基地，大的有148個基地，中的112個，小的有3716個基地，還有其他沒有列入大小的，一共是799個，你有這麼多的基地，加起來是4775個，你還好意思講別人？

呂禮詩指出，美國在離我們最近的日本有多少個基地？121個。他在韓國有83個基地。古巴之於美國，想想台灣之於中國大陸，在台灣的陽明山上面，是不是有一個美國國家安全署，根據日輝計畫所建立的一個監聽站？

「衛星干擾不是360度都能干擾。」呂禮詩強調，也就是最接近衛星波數的地方，才能夠干擾。這跟我們台灣有沒有關係？跟陽明山上的梅園有沒有關係？你美國之所以講到了古巴，是忘記你在台灣的梅園，還是害怕想起來？原來你也在做同樣的事情？所以才這麼擔心中國做這件事情？

呂禮詩直言，這就像蔡英文跟空軍通訊被干擾事件，「你只要是沒有加密的電磁波，打開來，大家都聽得到！」