蟑螂是不少人害怕的昆蟲，不過有人卻拿來入菜。一名孫姓網友在臉書分享影片，一鏡到底直接吃完整盤「蟑螂煎蛋」，也透露口感味道其實不差，建議有興趣的人可以嘗試看看，影片一出也引起關注討論。

孫姓網友在臉書社團「爆怨公社」發布影片，只見他端出一盤蟑螂煎蛋，上面鋪滿十幾隻杜比亞蟑螂，然後拿起筷子一挾直接送入口中，11分鐘內就把整盤蟑螂煎蛋吃光，也解釋自己拍影片是為了回應屁孩酸民，證明自己真的有在吃蟑螂，不是為了賺流量。

孫姓男子表示，「蟑螂煎蛋」使用的是自己繁殖的杜比亞蟑螂。（圖／翻攝爆怨公社）

孫姓男子一邊吃下蟑螂，一邊分享口感，自曝吃過許多昆蟲。（圖／翻攝爆怨公社）

孫姓網友邊吃邊表示，人類吃昆蟲很久了，自己小時候也很常吃，杜比亞蟑螂口感很脆，像是蝦子帶殼吃，蛋白質豐富、脂肪也低，不須過多調味，也沒有什麼味道，「有興趣的朋友可以試看看」。

孫姓網友也說，杜比亞蟑螂是為了飼養蜥蜴而自己繁殖的，杜比亞蟑螂沒有味道，可以油炸當零嘴吃，至於一般水溝裡會飛的大蟑螂，因為味道太臭所以不建議吃。

影片發布後引起網友熱議，「吃蟑螂炒蛋？厲害」、「蛋白質真的很高，但是我還是不敢吃」、「真的好佩服，我晚餐錢都省了」、「起手難度很高阿」、「屁孩人呢？希望他看到影片道歉」。