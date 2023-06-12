新北市某私幼因疑餵藥案遭廢止立案許可，但王薇君根據家長提供的離園申請書表示，內容不合理，也有家長向她反映，這對家長一點保障都沒有。

目前協助此案部分家長爭取權益的兒童權益促進協會創會理事長王薇君今天表示，她日前在臉書貼出部分家長提供園方幼兒用藥單及幼生離園退學申請書。

她表示，申請書中要求家長聲明幼生因不可歸責於園所之原因，不克繼續就讀故離園退學，離園時願依法將幼生因教保服務契約所生應退應收費用結清，自相關費用均結清後，幼生及其家長與園所間相關權利義務自離園日起均歸消滅。

王薇君表示，當有家長將申請書拿給她看時，她就覺得根本不合理，也就是當家長簽申請書後，等於是家長在幼兒園的所有可主張的權利都被消滅了。

她也轉述1名家長向她表達的意見，這名家長表示，這申請書完全對園方有利，對家長一點保障都沒有。

她表示，不少家長今晚和市長侯友宜座談時充滿倦容，而一同出席的小朋友也累到睡著，可見一般人沒有力氣和園方多做計較，可能都會認分簽下申請書。（編輯：蕭博文）1120611