2024年總統大選愈來愈近，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲積極展開布局。針對3位參選人的近況，媒體人吳子嘉認為，美國會支持侯友宜；柯文哲現在的關鍵，則是民調如何衝上30%；而賴清德目前還不會被總統蔡英文的執政包袱所傷。

有網友11日在《董事長開講》網路直播節目中問到，「國民黨主席朱立倫在等侯賽到底，然後跳出來接棒是嗎？」 吳子嘉回應說，不太可能，這換不了的。羅旺哲也認為，不太可能。

吳子嘉分析指出，這次美國在台協會（AIT）主席羅森柏格到台灣來的目的，就是要見侯友宜。因為侯友宜這次跟全部的國民黨員有一個非常不同的地方，就是侯友宜的兩岸論述，是美國高度期待的參選人，美國會支持侯友宜，因此國民黨任何人都沒有辦法換掉侯友宜。這是他個人的政治判斷。

至於柯文哲，吳子嘉指出，柯文哲現在的關鍵，是民調如何衝上30%。他也認為，賴清德目前還不會被總統蔡英文的執政包袱所傷，因賴清德已經脫離這個事情；即使是在總統大選三腳督的局勢下，也無所謂，傷不了。

羅旺哲分析說，總統大選三腳督是比基本盤，即使民進黨做得再爛，賴清德還是會有30%的基本盤。當一打一時，藍綠都想爭取中間選民；但三腳督時，藍綠各在兩個板塊上，中間選民被柯文哲佔去了，所以比的是基本盤，看能不能再爭取一點點中間選民，這就是勝負的關鍵。