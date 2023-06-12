自輝達於5月下旬釋出驚艷市場的財報與展望後，AI大浪就一波一波襲向資本市場。其中居最關鍵地位仍屬半導體龍頭台積電，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻估計，輝達2023年占台積電營收比重來到6％，成為台積電第三大客戶，僅次於蘋果與超微（AMD），雖然短期挹注效果可能有限，然不排除若強勁AI需求得以延續，將推升台積電2024年營收上檔空間。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞指出，根據瑞銀所作分析，生成式AI的GPU+CPU需求占台積電營收比重，將從2023年的0.8％，翻揚數倍至2025年的3.2％，樂觀情境甚至上看5％；若把特殊應用晶片（ASIC）、網絡與周邊IC都納進來，整體生成式AI占台積電營收占比更可望逼近1成。

儘管台積電股價已從近期低點反彈，但瑞銀強調，AI爆發才在初步階段，且別忘了下半年的半導體產業循環好轉，現在的報酬風險比還是相當有吸引力。同時，瑞銀的量化分析顯示，或許是來自地緣政治的擔憂，台積電迄今依然是最被低估的大型半導體股之一，不過，隨產業景氣告別谷底，加上AI的持續性發展，將重新點燃台積電股價重新評價行情（re-rating）。