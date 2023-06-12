中國海事局網站最新指出，唐山海事局公布航行警告，6月12日0時至16日24時，渤海部分海域進行實彈射擊活動，禁止駛入。此外，在渤海海峽黃海北部部分海域方面，也自6月11日16時至18日16時執行軍事任務，同樣禁止駛入。