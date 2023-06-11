大陸女星沈月主演網路劇《致我們單純的小美好》，飾演清純女高中生，之後在陸版《流星花園》中飾演女主角「董杉菜」，清純形象深入人心，在Instagram擁有275萬人追蹤，是大陸女星Instagram粉絲數第一，近日她在節目中透露今年開始工作一直失敗，讓她非常焦慮。

大陸女星沈月在綜藝節目《怦然心動20歲》中透露：「經常（焦慮）啊，從今年新年開始吧，我的工作一直在黃（失敗），會在自己身上找原因，然後就會很焦慮，直到我所有的工作都黃掉之後，我就覺得放開了，我覺得我能接受一切。」沈月表示以前的自己頂著一顆鍋蓋頭，看起來很男孩子，在人群中並不起眼，也沒有男生喜歡她，進入社會後還沒學會當一個漂亮女生就成為藝人了，也沒有人跟她說藝人應該要做什麼，都是接到工作後自己吸收、學習經驗。

沈月也說她4月份以後轉變了心態，工作也真的變順利了，影片曝光後，許多正在找工作的網友心有戚戚焉，不過有網友分析沈月沒有工作的原因，「起點高吧，好像出來就當了主角拍了《致我們單純的小美好》」，沈月被經紀人發掘後曾演了兩部網劇，接著首部女主校園劇集《致我們單純的小美好》」就走紅，之後主演的《流星花園》更是知名作品，讓她迅速走入大眾視線，不過爆紅的同時沈月的演技並沒有跟上名氣，且合作的班底越來越差，讓不少人認為沈月如果沒有提升，很容易會被演藝圈淘汰。