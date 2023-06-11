阿根廷足球巨星梅西10日抵達北京，雖然護照問題產生小插曲，但中阿關係卻是國際戰略焦點。前立委雷倩11日在《國際直球對決》節目強調，阿根廷是到南極洲非常重要的要衝，絕對是未來各國競爭的核心通道。當美國在全球的軍事聯盟面臨挑戰，中國大陸則用經濟力量協助他國，跟俄國建立連線，讓遠東的開發能進入北冰洋，南邊則跟阿根廷建立新關係，可以支撐未來在地球南北邊、落後發展國家可能會發生的事情。

雷倩表示，阿根廷非常有趣，大家不要忘了，阿根廷握著南美洲幾個重要的航道，並且它是到南極洲非常重要的要衝，所有人都知道要去南極洲，經過阿根廷是最近的地方。而南美洲的這個南極通道，絕對就是未來各個國家去競爭的一個很核心的通道。

雷倩提到，今天如果看到美國跟中國大陸在這些地方競爭，中國大陸用經濟的協助，進入了很多地球的前沿。北極的北冰洋，跟俄國所建立的連線，遠東的開發就會進入北冰洋，南邊跟阿根廷建立了新的關係，可以支撐未來所有南極很可能會發生的事情。

雷倩指出，中國大陸在南極已經有5個科考站：長城、中山、崑崙、泰山，跟羅斯海新站，並且具有用雪龍號破冰船破冰進入南極，去做緊急救援等等能力的很少數的國家之一。所以無論在地球的南北邊，最落後發展的國家，中國大陸都是用經濟的力量去協助他們。

雷倩強調，美國到目前為止，還是在全世界各地做各種軍事聯盟，但是這些軍事聯盟的確碰到了一些困難。美國過去利用以色列跟中東產油國產生的矛盾，成為他們最後安全保障的角色，目前因為有各種縱橫捭闔、犬牙交錯的關係，而受到了挑戰。譬如說最近印度沒有加入QUAD四方安全對話的其他三方的一些共同行動，巴基斯坦跟阿聯酋也沒有去做他們原來要跟著美國去做的這些行動。