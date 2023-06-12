可樂旅遊推出澳門自由行商品，入住新濠影滙酒店2天1夜未稅最低6888元起。(新濠影滙提供)

新濠影滙豪華設施一應俱全，包括劇院、購物商場、餐廳、賭場等，讓旅客在飯店所在的度假區享受一站式多元的設施。(新濠影滙提供)

新濠影滙新開幕的「室內水上樂園」，是澳門最大的水上樂園，好玩的程度連天王黎明都力推。(新濠影滙提供)

6月限時優惠，旅客在可樂旅遊訂購新濠影滙酒店「明星滙」房型，連住2晚即贈8字形摩天輪券2張。(新濠影滙提供)

新濠影匯近期邀請天王黎明開唱，吸引海內外眾多粉絲爭相朝聖，掀起一波粉絲經濟。(民眾提供)

《新濠尊屬系列黎明Stage on 8演唱會》共14場的演出，來自港澳、台灣、大陸、韓國、泰國粉絲造訪澳門欣賞偶像演出。(民眾提供)

舞台王者郭富城7月將於新濠影滙綜藝館舉辦全新個人演唱會。(擷取自新濠影匯官方臉書)

迎接夏日戲水旺季，結合酒店、劇院、購物商場、水上樂園的澳門世界級娛樂渡假村「新濠影滙」， 4月新開幕全天候水上樂園，有澳門唯一「室內衝浪模擬器」，提供旅客體驗衝浪快感，還有滑水道、造浪池等刺激的遊樂設施，讓旅客不怕下雨天，都能恣意玩水。多元的遊樂設施，連天王黎明都力薦粉絲可以去玩。可樂旅遊推出澳門自由行商品，入住新濠影滙酒店2天1夜未稅最低6888元起；還有水上樂園、8字形摩天輪門票買1送1活動，及限量的郭富城演唱會門票開賣。

澳門最大水上樂園 連天王黎明都推薦

搶攻疫後全球觀光客，澳門真的拚了！眾所周知，澳門是世界4大知名賭城之一，到處可見輝煌頂級的高檔飯店，飯店內豪華設施一應俱全，包括劇院、購物商場、餐廳、賭場等，讓旅客不用出門，在飯店所在的度假區享受一站式多元的設施歡度假期。

現在飯店內連室內水上樂園都有，新濠影滙4月28日開幕的「室內水上樂園」，結合原有的室外區域，占地高達2.6萬平方公尺(約7865坪)，是澳門最大的水上樂園。園內擁有全澳門唯一「室內衝浪模擬器」，提供旅客體驗衝浪快感，還有7個滑水道設施、2座造浪池、以「太空」為主題所推出的16項刺激的遊樂設施，包含星洞漩渦、天際星空池、星空激流之旅、天涯海角等，近期成為超夯的消暑勝地。好玩的程度連天王黎明都力推，黎明近期在澳門新濠影匯開唱，還忍不住向粉絲喊話可以利用到訪澳門的時間，好好暢玩水上樂園和品嚐知名美食，頗為努力推銷澳門觀光旅遊。

訂房續住加贈門票 自由行2日6888元起

新濠影滙酒店最大的特色就是結合電影元素，酒店以「明星滙」及「巨星滙」兩棟大樓所組成，提供共1600間的客房與套房，滿足消費者多元需求。可樂旅遊攜手新濠影滙，6月推出訂房限定優惠，旅客在可樂旅遊訂購新濠影滙酒店「明星滙」房型，連住2晚即贈8字形摩天輪券2張，3晚加碼再送水上樂園門票；而7至9月暑假期間，則有連住2晚贈「印簿玩隨手翻相本」活動，將美好時光記錄下來，打包回家。

此外，可樂旅遊還包裝2至4日遊澳商品，提供高雄或桃園兩地出發，可選入住高雅時尚且充滿電影元素的「明星滙」，或是頂尖尊榮的「巨星滙」房型；也可選擇全程自由行或參加澳門世界遺產半日遊的導覽，走訪知名大三巴牌坊、仁慈堂、盧家大屋等，2天1夜最低未稅價6888元起，行程皆包含乘坐全球最高的8字形摩天輪「影滙之星」，也可享澳門最大水上樂園門票買1送1優惠。另有滿紛樂園1日暢玩門票、VR傳奇英雄科技城2小時無限暢玩券。

新濠影匯邀巨星開唱 黎明、郭富城掀追星經濟

不只是遊樂設施吸客，新濠影匯近期邀請亞洲天王黎明與郭富城先後開唱，吸引海內外眾多粉絲爭相朝聖，掀起一波粉絲經濟。黎明於5和6月的每個周末，在新濠影匯舉辦《新濠尊屬系列黎明Stage on 8演唱會》，即使黎天王低調沒有宣傳，共14場的個人演唱會仍吸引香港、澳門、台灣、大陸、韓國、泰國大批死忠粉絲先後造訪澳門欣賞偶像演出，個唱門票加上住宿、吃喝等花費，替飯店帶來可觀收入，黎天王堪稱是帶動疫後澳門觀光的神隊友。

舞台王者郭富城緊接其後，7月將於新濠影滙綜藝館舉辦全新個人演唱會，結合「舞林」主題與虛實交錯的燈光特效，打造前所未有的嶄新體驗，預料將帶來另一波粉絲看表演兼旅遊的熱潮。可樂旅遊瞄準演唱會商機，提供台粉購票渠道，

從E區到VVIP區通通都有賣，方便粉絲選購。即日起至6月30日止，購買新濠影滙自由行、酒店、票券商品，刷國泰世華CUBE卡，可享線上訂單3至5％的優惠折扣。