根據美國媒體報導，美國至今已經對台海戰爭進行數十個兵推，甚至出動尚未服役的B-21匿蹤轟炸機；每次兵推，美國都會陷入有重大損失的血腥戰爭。前大使介文汲表示，美國五角大廈怕真的跟中國大陸開戰，美國會被打敗。

介文汲11日在中天《國際直球對決》節目中表示，美國五角大廈怕真的跟中國大陸開戰，美國會被打敗，軍人對戰爭勝負的談話，絕對會比政客講話接地氣。

介文汲接著指出，真正不喜歡打仗的都是軍人，美國在戰場上賣命的軍人都比較審慎。而且美國過去二次大戰以後打的對象，都是小國弱國，真正跟大國較量，機會不多。在韓戰，跟中國大陸正面交鋒，可能是美國建國以來敗得最慘的一場戰爭。

介文汲點出，中國大陸將來要跟你打的，不是傳統戰爭，都是新型態戰爭。中國大陸096再加上巨浪3，096有26個垂直發射筒，每個巨浪3上面又有6個分彈、核彈頭。猛虎出匣，美國擋不住。

介文汲甚至指出，中國大陸的風洞是30馬赫，如果超高音速導彈繼續精進，而且發射出去，又會變軌，就沒足夠時間攔截。面對這種新型態戰爭，美國是沒有辦法應付的。