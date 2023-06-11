在環保意識上升，人們追求永續能源與清潔能源的時代，「核能是否環保?是否安全」仍然被激烈爭論著，不只是台灣一直困擾於核能迷思，世界上其他國家也都有類似問題。南非工程進步聯盟 (ELP)、核能專家莎潔柯(Sejako Tolo)整理了一些常見的核能偏見，政治家必須要知道。

迷思一：核能很昂貴。

事實：建造核電廠的「初始成本」確實很高。但納入核能電廠的整個生命週期，就會呈現它的划算之處。研究表明，在考慮建設、營運和維護後，核能發電在經濟上可以與其他的發電方式競爭。事實上，它的營運成本低、燃料費用低廉，再加上不排碳的地位，使其成為一種相當值得投資的電力長期解決方案。

迷思二：核能導致核武器擴散。

事實：這源於一種誤解，即商業反應爐使用的鈾235燃料很容易被武器化。實際上，生產核武器所需的鈾235濃度，遠遠高於發電廠所用的濃度。國際核能管理機構IAEA制定了嚴格的國際法規和保障措施，以防止將核材料轉用在軍事目的。

迷思三：核能不安全。

事實：核能工業最優先考慮的就是安全。現代反應爐在設計初期就優先考慮安全特性，包括被動式冷卻系統、系統冗余、備用安全措施、改進式安全殼結構。核電廠的安全記錄相當良好，並受到確保公共和環境安全的嚴格法規的約束。核工業盡力做到「不二過」，也就是從過去的事件中吸取教訓，不斷努力加強安全措施，並立即實踐改善工作。

迷思四：核能沒有那麼必要，因為現在的可再生能源足以替代核能

事實：雖然太陽能、風能這種極受歡迎的可再生能源，在應對氣候變化方面確實相當重要，但它們也面臨「間歇性」(日與夜、有風與無風)與「不確定」(氣候)的挑戰。核能主要擔任可靠的基載型電源，與可再生能源的間歇性完全不同。換言之，核能主要是為了減少對化石燃料的依賴，從而減輕氣候變化的影響。