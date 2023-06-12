近日在紐約的蘇富比拍賣上，一顆重達55.22克拉的鴿血紅寶石「Estrela de Fura」，標售出3480萬美元（約新台幣10.6億元）天價紀錄，創下了史上紅寶石最高價，同時也是有色寶石的新世界紀錄。

它的原石重達101克拉，經切割後裸石重55.22克拉。（圖／達志／美聯社）

綜合外媒報導，這顆名為「Estrela de Fura」的紅寶裸石，成色為最高等級的鴿子血色，去（2022）年由加拿大公司「Fura Gems」在莫三比克，一處紅寶石礦場出土，原石重達101克拉，也是目前發現最大的寶石級（gem-quality）紅寶石。

過去這樣淨度的紅寶，只被認為在緬甸才有，如今卻在非洲的莫三比克發現，也讓人驚奇，在蘇富比展出石，就有珠寶專家認為成交金額恐會超過3千萬美元，如今拍賣會上順利以3480萬美元（約新台幣10.6億元）售出，也創下紅寶交易紀錄。

在「Estrela de Fura」成交前，紅寶石的最高成交紀錄，為2015年6月售出的「日出紅寶石」（Sunrise Ruby），當時25.59克拉的日出紅寶石，賣出3030萬美元（約新台比9.2億元）就創下世界紀錄天價，如今被「Estrela de Fura」超車。

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