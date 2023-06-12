根據《NBC Bay Area》報導，女子黛布拉（Debra）入住聖荷西機場的智選假日套房飯店（Holiday Inn Express& Suites San Jose Airport），晚上9點半左右，人在房間的她發現，門縫伸進一根長長的工具，試圖勾開門把，「看起來很像掛在門下的衣架，接著我看到棍子朝門把移過去，所以就在那時，我試著用手阻止」，同時打電話給櫃檯。

工作人員前來幫忙時，看到門外有一對男女，這對夫婦辯稱在找朋友，但是敲錯了門。不過，黛布拉反駁，她之前見過這對夫婦，並出示差點被闖進來的影片，然而2人在警察到達就落跑了。事實上，她稍早聽到有人敲門，當時沒有理會。

黛布拉認為，該對夫婦會選擇她的房間下手，是因為位置在大廳盡頭，因此未來若再入住酒店，會製造一點噪音並開燈，在門把貼上「請勿打擾」的牌子，希望能夠有所幫助。

黛布拉呼籲，若有人遇到類似狀況不要驚慌，「我只用了幾根手指就阻止了他們，對吧？所以不要驚慌，保持冷靜，尋求幫助」。即使嫌犯沒有被抓到，此事也會提醒當地酒店和警察機關注意。

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