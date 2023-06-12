真的是一波未平，一波又起。就在大陸「國企負責人牽手女下屬事件」的關注度還在持續升溫的時候，6月10日，又一段涉及國企領導的不雅視頻在網上瘋傳。而且這起事件的男主角不僅是國企領導，而且還是一家影響力和知名度很大的國企。

綜合陸媒報導，6月10日，多家網站和社交平台上瘋傳一段視頻，畫面顯示，一名身穿花格子短袖襯衫，白色褲子的男子摟著一名年輕女子逛街，女子戴著眼鏡和口罩，身穿吊帶連衣裙，身材高挑。雖然當時女子戴著口罩，但是從輪廓看頗有幾分姿色。

視頻顯示，兩人在熙熙攘攘的街道上逛街，男子先是主動牽女子的手，後來直接去摟女子的腰。可能是看到了周圍人異樣的眼光，女主角顯得羞愧，伸手試圖阻止男子摟腰。從照片看，男子的年齡應該在50歲以上，女子年齡應該在30歲以內，兩人之間巨大的年齡差距成為當時整個街道一條獨特的風景線。

這段視視頻被曝光後，有網友稱，視頻拍攝於成都的太古里，視頻中的男主角是中鐵三局黨委書記、董事長郝剛。甚至網上還傳言稱，女主角是一名剛畢業的學生，剛參加工作，還未婚。

對此，中鐵三局集團有限公司在官網上發布聲明公開回應，「2023年6月10日，在多家網路平台上，個別網民無中生有，借熱點事件對該公司黨委書記、董事長、法定代表人郝剛惡意中傷、造謠誹謗。網傳有關圖文內容純屬虛假信息，公司已在太原、成都兩地公安機關報案，並對侵權內容進行證據保全，對於侵害公司合法權益的行為，保留使用一切法律手段追究其責任的權利」。

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