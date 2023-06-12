鈴木浩夫婦當時在印度西部大城普恩（Pune）吃遍餐廳與街頭美食，而在這段22秒濃縮影片中，可以看到鈴木浩點了「少辣」，妻子卻喊「要辛辣」並豎起大拇指，讓鈴木浩看了震驚、服務生驚訝的再三確認。
儘管影片沒有曬出夫人吃辣的詳細過程，鈴木浩仍在影片最後透過字幕表示：「我太太打敗我了。」這支充滿漫畫風與親民的影片，獲得無數印度網友讚賞，1天內就累積超過203萬人次瀏覽，總理莫迪還轉發影片：「大使先生，這是一場輸了也不必在意的比賽。」
更多 CTWANT 報導
大使夫人不只是花瓶。日本駐印度大使鈴木浩10日在推特曬出22秒美食片，分享與妻子品嚐印度料理、卻在比耐辣時慘輸對方的過程。影片曝光後除引發印度網友熱烈迴響，就連總理莫迪也發推回應。
鈴木浩夫婦當時在印度西部大城普恩（Pune）吃遍餐廳與街頭美食，而在這段22秒濃縮影片中，可以看到鈴木浩點了「少辣」，妻子卻喊「要辛辣」並豎起大拇指，讓鈴木浩看了震驚、服務生驚訝的再三確認。
儘管影片沒有曬出夫人吃辣的詳細過程，鈴木浩仍在影片最後透過字幕表示：「我太太打敗我了。」這支充滿漫畫風與親民的影片，獲得無數印度網友讚賞，1天內就累積超過203萬人次瀏覽，總理莫迪還轉發影片：「大使先生，這是一場輸了也不必在意的比賽。」
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。