鈴木浩夫婦當時在印度西部大城普恩（Pune）吃遍餐廳與街頭美食，而在這段22秒濃縮影片中，可以看到鈴木浩點了「少辣」，妻子卻喊「要辛辣」並豎起大拇指，讓鈴木浩看了震驚、服務生驚訝的再三確認。

儘管影片沒有曬出夫人吃辣的詳細過程，鈴木浩仍在影片最後透過字幕表示：「我太太打敗我了。」這支充滿漫畫風與親民的影片，獲得無數印度網友讚賞，1天內就累積超過203萬人次瀏覽，總理莫迪還轉發影片：「大使先生，這是一場輸了也不必在意的比賽。」

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