從日式酒店陪侍到酒吧媽媽桑，席耶娜的真實人生故事能否顛覆我們對這個行業的刻板印象？只有當我們卸下那雙有色的眼鏡，我們才能真正地理解。進一步同理人的不同處境和選擇，揭開社會結構的真實面貌。如果你有勇氣，有同理心，願意走進她們的人生，你也許會有不一樣的見解，不一樣的感受。條通女王席耶娜，在她的新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》中的真實人生故事，都揭示了這個問題的深度和廣度。

酒店小姐，是虛榮賣笑還是人生主角？

在她二十五歲的那一年，她步入了這個充滿誘惑，寄生於情慾之上的世界。她在這段曲折卻色彩斑斕的旅程中，看過、聽過無數或獵奇或魔幻的故事，甚至自己就是其中的主角。然而，很多人卻對她們有著狹隘的認知，以為酒店小姐「很好賺」，或是以為酒店小姐都是一群「墮落」、「沒有專業」，靠賣笑來賺取「快錢」的「虛榮」女人。但我們是否有勇氣去質疑這些刻板印象？事實真的是如此嗎？

專業的雙重標準，為何成為社會的偏見？

我覺得，社會上給酒店小姐貼上的各種污名，說到底，就是「白天不懂夜的黑」吧。是的，我們的確是在販賣「曖昧」，我們撒嬌、我們傾聽、我們吹捧、我們安撫，我們察言觀色、溫言軟語、巧笑倩兮，取悅上酒店消費的客人，這難道不也是一種「專業」嗎？類似的話術或手腕用在銷售其他東西上面，賣保險、賣保健品、賣汽車、賣房子……一點問題都沒有，怎麼用在酒店就低三下四、罪大惡極了？

台式酒店與日式酒店，工作壓力與情緒勞動的差異何在？

酒店小姐工作中的職業風險與情緒勞動，經常比其他工作還來得高，這樣的錢也未必真的「好賺」。我比較幸運，一開始就在日式酒店工作，雖然薪水相對於台式酒店少很多，但因為酒店的遊戲規則清楚，客源又非常單純，就連我這種不會喝酒的人，也都可以在日式酒店工作。而且，台式酒店一般來說都是有簽約的，也就是雇主要保證接下來一段時間，妳都會在店裡工作；而日式酒店則通常是不簽約的。因為這些制度上的差異，整體來說，在日式酒店工作的情緒勞動，真的會比在台式酒店少很多。

台式酒店不同計費結構下隱藏風險

台式酒店幾乎都是私檯制，計費結構跟公檯制的日式酒店很不一樣。台式酒店的酒水錢乍聽比日式酒店便宜很多，但是費用是疊加的，小姐的數量跟坐檯的時間都會列入計費，這種計費結構有時就會讓客人有種「恁爸都在妳身上花了錢，是安怎不能摸／舔／咬／摳？」的錯覺，會對小姐各種臭幹喇譙，強迫小姐做一些超出她工作內容的服務。因為是在包廂裡面，灌酒、性騷擾這種事很常見，甚至性侵也時有所聞。

從選妃制度到客人評判，一場自尊的殘酷遊戲

而且，台式酒店的客人組成比較複雜，商人、民代、官員、富二代、道上兄弟……三教九流都有，萬一遇到牛鬼蛇神型的客人，酒店或經紀又比較無法保護小姐，小姐就只能強顏歡笑、自求多福，除非妳夠紅，才有底氣可以硬起來拒絕客人的無理要求。台式酒店的看檯「選妃」制度，對於小姐們的自信與自尊也是一種慢性侵蝕。試想，每天進包廂讓客人評頭論足，嘴巴壞的客人還會當眾把妳羞辱到體無完膚。「落選」後，不僅少失了賺錢機會，還傷了自尊，若是屢屢「落選」、總是被客人無情打槍，真的會自卑到懷疑人生。而「有幸」被選中的小姐，如果遇到好客人，願意把妳的時間框下來，那自然是最好的結果；如果不幸遇到奧客，就會落得身心傷痕累累。

八大行業的生存困境與社會保障的缺口

我不否認，有些人做八大行業的確是因為物質欲望，但就算是如此，為什麼就應該被人唾罵？這些人也是付出個人的時間、心血，並承受極大的風險，賺辛苦錢來滿足自己的欲望，不是嗎？況且，有相當多來做八大的人，是因為必須要有一份足以支撐家庭的收入，很多條通姐妹或男公關是單親媽媽或單親爸爸，有些甚至家裡還有臥病的高堂老父母要照顧。這也是為什麼我們後來要組「台北市娛樂公關經紀職業工會」的理由，這群工作者承受的職業風險高，店家也不一定會為旗下員工保勞健保，他們很有可能會成為社會安全網兜不住的人群，萬一遇上突發變故，就會措手不及。

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【內容簡介】

「如果告訴你，我是酒店小姐，你會怎麼看我？」

卸下有色眼鏡，才能真正地凝視與理解，同理人的處境及選擇，看見社會結構的真實樣貌。

酒店小姐只是一群愛慕虛榮的拜金女？

她們的工作低三下四、傷風敗俗？

只靠出賣色相，根本沒有「專業」？

真 的 是 這 樣 嗎？如果你願意走進她們的人生，也許會有不同的想法。

席耶娜在二十五歲那年，踏入這個寄生於情慾上的世界。從日式酒店陪侍做到酒吧媽媽桑，一路走來，她看過、聽過太多或獵奇或魔幻的故事，甚至自己就是故事裡的主角。

本書忠實還原條通的昔日榮景，述說曾經的絕代風華；

分享日式酒店陪侍的專業與手腕、職業風險與情緒勞動；更真實道盡Covid-19大疫期間，八大行業被視為「疫情破口」、成為眾矢之的的壓力及辛酸。

邀請你！一同走進神祕的條通溫柔鄉，沉浸體會屬於黑夜的美麗與哀愁。

【作者簡介】

席耶娜

二十五歲進⼊條通擔任陪侍，三十歲開始獨當一面。

現為Bar NINE日式酒吧媽媽桑，「擒慾實驗所」創辦人兼講師，「台北市娛樂公關經紀職業工會」理事。

曾擔任Netflix電視劇《華燈初上》文化指導顧問。接受過多家新聞媒體專訪，並曾應大學院校、公司、Youtube和Podcast節目邀請，現身說法分享職業見聞與人生閱歷，傳授公關、人際溝通以及戀愛攻略。

二○一六年起，與「島內散步」合作條通文化導覽，帶領一般大眾體驗「夜的林森北」，場場爆滿，叫好叫座。與Podcast《好女人情場攻略》合作的線上課程亦獲得熱烈迴響。

多年來，持續為八大行業爭取權益，期盼撕去社會大眾對陪侍業的刻板標籤，看見行業的美麗與哀愁，給予更多理解與接納。

【故事撰寫】

李翠卿

曾任記者多年，現為自由文字工作者。