當夜幕低垂，霓虹燈閃爍，你會發現「條通」的另一種面貌。它讓人眼前一亮，隨著夜色的深沉，許多人都會為了尋找一種暫時的逃避而踏進這裡。而在其中，透明的酒杯，微妙的香味，還有那些優雅、熟練的女士們，宛如酒店裡的明星。你可能會問，這些酒店小姐真的需要年輕和貌美嗎？「條通女王席耶娜」在她的新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》中，對這個問題給出了獨特的回答。年輕和美麗固然在風俗業裡有其優勢，但在傳統的日式酒店裡，其實並非絕對必要。那麼，如果不是年輕和美麗，到底是什麼使這些酒店小姐在酒店裡獨樹一幟，吸引眾多的客人呢？

日式酒店的世代交錯，彷彿《華燈初上》的現實映照

我在那一間純日式酒店服務的時候是二十五歲，是店裡最年輕的小姐，除了我這個「二○代」（「代」是日本年齡層的分法，二○代就是二十幾歲的人）的「妹妹」以外，店裡還有三○代、四○代，甚至還有五○代的姐姐。就跟台劇《華燈初上》一樣，有年輕女孩愛子和百合、三十幾歲的花子，也有四十幾歲的阿季。

不求年輕，只求知心解語撫慰鄉愁

為什麼都這麼「老」了，還能吃這一行飯？那是因為，日本公司是不會派菜鳥出差的，至少要在公司打滾過五、六年以上，才有機會被派出國出差。如果是外派駐台的「社長」或其他高層，年齡甚至會拉高到五、六十歲，他們來日式酒店消費是為了要放鬆、解鄉愁。要服務這些日本客人，小姐們最關鍵的能力則是「知心解語」。

在日式酒店釋放壓力，不是喝酒唱歌，而是得到傾聽與理解

亞洲男人（特別是日本男人）比較壓抑，又沒有看心理醫生的習慣或文化，很多時候，酒店也扮演了某種定義下的「心理療癒」的角色，讓這些承受高壓的客人們，在店裡得以被傾聽、被理解、被認可。放一個二○代年輕漂亮但不諳日語的妹妹坐在社長旁邊，為了避免尷尬，她就只能一直慫恿社長喝酒、唱歌。

呆萌新鮮的妹妹，還是察言觀色的姐姐

一開始，社長或許會覺得新鮮有趣，妹妹不太會講日語的樣子也有點呆萌可愛；但幾次以後，社長就會覺得乏味，最後寧願回頭找懂他的「姐姐」。「姐姐」雖然沒有滿滿的膠原蛋白，但是有風韻，又懂得察言觀色，深知如何投己所好，可以把自己哄得心花怒放，這才是上酒店的妙處呀。

姐姐們的存在之道不在年輕與貌美，而在知心解語的智慧

或許你會問：那店家直接找會說日文又年輕貌美的妹妹來上班，不就賺翻了嗎？要是有這麼容易就好了。年輕貌美又懂日文的女人，通常都會選擇其他行業，除非是有債務或經濟壓力之類的特殊理由，否則不會來酒店上班。就算來了，這樣的「極品」通常也很快就會被包養走了，多半也不會長久在店裡。所以，姐姐們雖然不夠年輕，但只要知心解語有手腕，還是有市場的。

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【內容簡介】

「如果告訴你，我是酒店小姐，你會怎麼看我？」

卸下有色眼鏡，才能真正地凝視與理解，同理人的處境及選擇，看見社會結構的真實樣貌。

酒店小姐只是一群愛慕虛榮的拜金女？

她們的工作低三下四、傷風敗俗？

只靠出賣色相，根本沒有「專業」？

真 的 是 這 樣 嗎？如果你願意走進她們的人生，也許會有不同的想法。

席耶娜在二十五歲那年，踏入這個寄生於情慾上的世界。從日式酒店陪侍做到酒吧媽媽桑，一路走來，她看過、聽過太多或獵奇或魔幻的故事，甚至自己就是故事裡的主角。

本書忠實還原條通的昔日榮景，述說曾經的絕代風華；

分享日式酒店陪侍的專業與手腕、職業風險與情緒勞動；更真實道盡Covid-19大疫期間，八大行業被視為「疫情破口」、成為眾矢之的的壓力及辛酸。

邀請你！一同走進神祕的條通溫柔鄉，沉浸體會屬於黑夜的美麗與哀愁。

【作者簡介】

席耶娜

二十五歲進⼊條通擔任陪侍，三十歲開始獨當一面。

現為Bar NINE日式酒吧媽媽桑，「擒慾實驗所」創辦人兼講師，「台北市娛樂公關經紀職業工會」理事。

曾擔任Netflix電視劇《華燈初上》文化指導顧問。接受過多家新聞媒體專訪，並曾應大學院校、公司、Youtube和Podcast節目邀請，現身說法分享職業見聞與人生閱歷，傳授公關、人際溝通以及戀愛攻略。

二○一六年起，與「島內散步」合作條通文化導覽，帶領一般大眾體驗「夜的林森北」，場場爆滿，叫好叫座。與Podcast《好女人情場攻略》合作的線上課程亦獲得熱烈迴響。

多年來，持續為八大行業爭取權益，期盼撕去社會大眾對陪侍業的刻板標籤，看見行業的美麗與哀愁，給予更多理解與接納。

【故事撰寫】

李翠卿

曾任記者多年，現為自由文字工作者。