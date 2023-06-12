星座專家唐綺陽分析6／12~6／18星座運勢，本周冥王星逆回摩羯座，而近期價值觀的調整將影響未來改變，以及對成功的定義，緊接著土星逆行檢視過去的努力耕耘，尤其是雙魚座做任何事容易被人檢視放大。另外金星、火星趨近桃花運超級旺，人們會對情慾之事更蠢蠢欲動，也更想談戀愛、被關注。

本週水星已進雙子，這是水星的強勢位，能量將會超強，與人溝通方面能順利表達，也變得喜愛表達自己的想法，並且對任何事物充滿好奇心，也會與朋友頻繁聯繫、見面，是人際熱絡的一段時期。而近期教學界、旅遊界、傳播界、新聞界、主持界、交通領域等都動向頻頻，將會受到關注與討論展露熱度。

星象影響：冥王逆回摩羯座、土星逆行，金星、火星趨近。

【累的：天秤座、天蠍座、摩羯座、水瓶座】

天秤座：百忙中要注意健康，感情可能無力經營

天蠍座：拚命趕工認命做，感情上別鑽牛角尖

摩羯座：當心小人作祟，對另一半付出要浪漫點

水瓶座：工作多思量當心被拐騙，桃花旺要慎選對象

【穩的：金牛座、巨蟹座、處女座、射手座】

金牛座：凡事能逢凶化吉，感情上以柔克剛

巨蟹座：機會來臨放膽接受，談感情要放開一些

處女座：工作需自己爭取，感情相處別太挑剔

射手座：當心白目引起衝突，受到有個性的對象吸引

【讚的：牡羊座、雙子座、獅子座、雙魚座】

牡羊座：多接觸外界更能進步，感情趨向明確穩定感

雙子座：工作有貴人、升官運，多點貼心維繫感情

獅子座：工作憑實力征服大家，感情有桃花主動靠近

雙魚座：顧好形象能受賞識，桃花旺盛機會佳