總統蔡英文9日到高雄「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍八軍團指揮部」慰勞，還以「VIP」、「我是總統」等代號跟飛行員及飛彈連連長進行戰備通話，中間疑傳出解放軍喊話的聲音，蔡英文甚至因此一度尷尬地笑了出來，隨著戰管單位主官關閉相關儀器，才繼續與國軍通話。對此，退役少將栗正傑10日就表示，「這句話不是無意間聽到的，會不會是中共的電偵機就在旁邊，他已經收聽到你的資訊了」，引發討論。

栗正傑10日在中天節目《中天辣晚報》中表示，對於在蔡英文和飛行員戰備通話中，傳出共軍喊出「注意我是中國空軍，你已經侵犯我中國領空，嚴重侵犯我主權」，栗正傑認為，「這句話不是無意間聽到的，會不會是中共的電偵機就在旁邊，他已經收聽到你的資訊了，故意跟你講這句話，是不是中共的電偵機在上面發出這種信號，對你產生一種威脅恐嚇的心態」。

栗正傑強調，我們今天要很嚴肅的看這件事情，不能把這個當成蔡英文又出糗了，第一個該檢討的就是國軍，第二個是我們的頻率是不是被中共監控到了，第三個是不是中共有電偵機在附近。「蔡英文要去這個地方，中共已經有這個情報了，才特別派電偵機在那邊跟你插這句話，這些後續都要查清楚」。

而根據中央社報導，空軍11日下午回應表示，當時蔡總統是以戰備專線電話通聯，而共軍則採取國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。