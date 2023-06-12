2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座。對此，近日就有一份最新的網路民調指出，對於2024總統選舉的三位候選人之中，有65％的民眾絕對不會投給「賴清德」，引發討論。

YouTube頻道《庶民錦鯉》11日對於「2024總統選舉主軸，將不是一場誰更優秀的選擇，而是比拼誰不那麼爛，不那麼令人討厭！你認為三位總統候選人中誰是讓你最討厭，絕對不可能會投他！」進行了網路民調，截至11日23時，已有4000人進行投票，有65％的民眾絕對不會投給「賴清德」、有22％的民眾絕對不會投給「侯友宜」、有13％的民眾絕對不會投給「柯文哲」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「絕不會投民進黨賴清德」、「台灣現況需要ㄧ個霸氣的領導人」、「最爛才是賴清德」、「第二討厭的是見人說人話，見鬼說鬼話立場摇擺的柯文哲」、「每年都是挑一個比較不爛，丟掉最爛的」、「說話不算話 、前後不一是最不能接受的」。