中國大陸航母福建艦的飛行甲板上被網友質疑出現疑似裂縫的情形，香港《東網》29日報導，有網友從Google Earth衛星照片，發現中國大陸航母福建艦的飛行甲板上出現疑似裂縫的情形，因而引發討論。前海軍艦長呂禮詩11日就指出，「是『砂道』，砂道就是一條一條的，他要增加艦載機或是人員在上面行走的摩擦力」，引發討論。

呂禮詩11日在政論節目《新聞大白話》中表示，「如果真的是裂痕，他要馬上進入船塢，而且要有裂痕只有兩個可能，第一個，現在的船都是船段組合，一段一段的，如果是一段一段的，裂的應該是電焊的地方，可是他不是；接下來還有一種可能，也就是金屬疲勞，但福建艦才造好三年，到底要金屬疲乏什麼東西？」

呂禮詩更接著分析，「那到底是什麼東西呢？這是『砂道』，砂道就是一條一條的，他要增加艦載機或是人員在上面行走的摩擦力，就連雷根號的飛行甲板也是如此，大家都一樣」，呂禮詩最後也說，「這個就是在砂道裡面只要有水痕，就會變成我們看到的一道一道的流到船舷邊去」。

呂禮詩最後也強調，福建艦仍在測試階段，管路需要用水實際去測試，因此甲板上噴頭會實際噴水測試，「水就會順著砂道的方向流成一道一道的樣子」！