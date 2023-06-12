總統蔡英文9日到高雄「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍八軍團指揮部」慰勞，還以「VIP」、「我是總統」等代號跟飛行員及飛彈連連長進行戰備通話，中間疑傳出解放軍喊話的聲音，蔡英文甚至因此一度尷尬地笑了出來，隨著戰管單位主官關閉相關儀器，才繼續與國軍通話。對此，前大使介文汲11日就表示，「共軍聲音傳出來的時候，顧立雄臉色很難看，我猜他心裡一定又在想『你們這些空軍又在搞我』」，引發討論。

介文汲11日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「就他是草包，他不曉得國安怎麼處理，國安是從基層一層一層爬上來，各種狀況都遭遇過，都知道怎麼處置，這不是三天兩天的功夫，這是長期的專業培養過程，顧立雄憑什麼做國安會秘書長？簡直是擺設而已」，介文汲更點出，「你看共軍聲音傳出來的時候，顧立雄臉色很難看，我猜他心裡一定又在想『你們這些空軍又在搞我』，他們根本就不信任軍方，根本就是一些外行在那邊裝模作樣」。

最後介文汲也說，我覺得這段影片出來，基本上只有幾個目的，「第一個給蔡英文難看、第二個給顧立雄難看、第三個給民進黨難看」，長期外行領導內行，內行已經快要受不了，下面專業的人怎麼可能受得了，介文汲認為就是給他們難看。

而根據中央社報導，空軍11日下午回應表示，當時蔡總統是以戰備專線電話通聯，而共軍則採取國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。