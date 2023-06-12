大陸國家主席習近平近日強調「『雙循環』不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好！」他重申「一些國家要搞霸權、搞壟斷，想讓我們當附庸跟著跑」，要「靠高水平科技自立自強」。前駐紐西蘭大使介文汲11日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，大陸內部消費力還有很大的潛力沒有完全發揮，除了物質上的建設外，也強調要發揚鬥爭精神、危機意識、底線思維、極限思維等。

介文汲表示，中國現在的GDP裡面，投資佔很大一部分，貿易出口佔18、19％，整個經濟結構對外部的依存性相當高。現在如果外部環境友善的話，當然不用那麼強調雙循環，一個循環就是外面這個引擎，另一個引擎就是中國國內的消費。所以中國大陸如果把自己這個市場本身再做大的話，整個投資、生產可以再往上一級。因為中國不是一個小的經濟體，中國有14億人，改革開放45年，內部市場不斷地在發展。

「內部的購買力、消費力有很大的潛力，現在是還沒有完全發揮！」介文汲提到，為什麼還沒有發揮？因為中國大陸的儲蓄率世界最高，也就是還是有很多人把錢放銀行裡，沒有拿出來消費。當然這並不是鼓勵大家為消費而消費，可是如果自己的財富都存在銀行裡，沒有拿出來創造一個新的市場的話，那企業家就不會下去投資，從事生產的行業就會生產過量，因為沒有足夠的人去消費。

介文汲指出，雙引擎的經濟規劃大概已經4、5年了，中國大陸要擺脫他對外部經濟的依靠，就要發展自己的內部經濟。中國已經有相當的實力，大陸這幾年危機意識非常強，因為即使面臨美國這種鋪天蓋地的鬥爭，還有無所不用其極的打擊，如果再沒有危機意識也蠻奇怪的。

介文汲強調，大陸的危機意識是最上層定了調之後，在精神上的呼籲及物質上的建設都有，很清楚的兩條路在走。現在是百年未有之大變局，世界之變、歷史之變，講得非常清楚，精神上要發揚鬥爭精神、危機意識，底線思維，還有極限思維，這些都是精神建設。

「精神不武裝起來的話，你的行為很難改變！」介文汲直言，因為中國大陸政府很強調心理上的建設。物質上的建設，海軍艦艇也像下水餃一樣，因為中國作為一個崛起的大國，傳統軍力無法保障海外的生命線的話，就只能當別人附庸了，所以從十幾年前就已經做了很多準備工作。