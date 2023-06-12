喬柯維奇稱霸2023法國網球公開賽，拿下第23座四大賽冠軍。（美聯社）

（00:35更新，補充內文）挑戰職業男網紀錄第23座四大賽冠軍的塞爾維亞球星喬柯維奇（Navak Djokovic），在台北時間11日晚間9點左右開打的2023法國網球公開賽男單決賽，以7比6（1）、6比3、擊敗挪威年輕好手魯德（Casper Ruud），摘下個人大滿貫第23冠，獨居男網史上第1，36歲的喬帥也創下法網最年長冠軍，以及唯一至少3次贏得4大賽冠軍的選手。

首盤一開始喬柯維奇還在暖身，首個發球局被破，直到第7局喬帥終於破了魯德發球局，雙方第1盤進入搶七，喬率先連得3分，魯德好不容易搶下1分後，喬帥又是連得4分鎖定首盤。

第2盤魯德第1個發球局就被逼出破發點，化解了3個後，還是被喬柯維奇搶先破發，喬帥也靠著這次破發優勢，第8局魯德再度面臨破發危機，雖然成功手下，第9局喬帥還是連得4分結束這一盤，取得盤數2比0聽牌。

第3盤魯德仍努力和喬柯維奇對抗，雙方一路互保，第11局魯德發球局被喬帥連得4分破發，在邁向勝利的發球局，喬帥先取得40比0、3個冠軍點，雖自己過於積極搶分出界掉了1分，下一分喬帥穩住心情繼續，最後魯德回球被擠壓到而出界，第3度在法網奪冠的喬帥躺在地上慶祝自己的勝利，起身後跑到包廂區擁抱團隊、家人，賽後準備進行頒獎典禮時，喬帥換好繡有23的外套坐在休息區等待時，也情緒激動地以毛巾蓋著頭落下喜悅的淚水。