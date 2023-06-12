喬柯維奇（左）和魯德（右）法網男單決賽賽後輕鬆互動。（美聯社）

塞爾維亞職業網球球星喬柯維奇（Novak Djokovic）在2023法國網球公開賽男單決賽，以7比6（1）、6比3、7比5擊敗挪威魯德（Casper Ruud），生涯第3度高舉火槍手金盃，也以23座四大賽冠軍，超越西班牙勁敵納達爾（Rafael Nadal）的22冠，成為職業男網之最，賽後頒獎典禮，喬帥的發言幽默又溫馨，讓現場氣氛相當好。

致詞開頭，喬柯維奇先稱讚對手魯德，因為這是魯德連續第2年在法網屈居亞軍，喬帥也為結局不是滷得自己想要的感到遺憾，鼓勵這位表現出色的小老弟未來還有更多機會，開玩笑說：「祝福你可以贏得更多勝利，當然是打敗除了我以外的所有人。」

喬柯維奇感謝家人、團隊這些知道他經歷了什麼、以及所有場下辛苦的人，謝謝他們一直陪在他身邊，也提到，當自己7歲時許下在溫布頓草地錦標賽奪冠時，並無法想像會達到23座四大賽冠軍的成就，謝謝所有人給他力量創造屬於他的命運，這個紀錄對他來說很不可思議。

已經當爸爸的喬柯維奇，也為了自己的孩子及許多關心網球的小朋友送上勉勵，「不管過去發生了什麼，未來是要靠自己創造，如果你想要美好的未來，就要努力開創。各位，我們明年見！」

包括去年法網、美網，魯德已經3次在四大賽以亞軍作收，賽後表示，很幸運地比賽期間巴黎天氣相當好，他度過了美好時光，明年會再回來繼續挑戰。