新北私幼發生疑餵藥案，板橋區餵毒幼兒園受害者聯盟對新北市長侯友宜提6點家長訴求及疑問，首先就要求市府主動協助家長進行毛髮檢測及檢體保存，以利未來蒐證使用。

臉書（Facebook）社群「板橋區餵毒幼兒園-受害者聯盟」貼文請侯友宜回覆6點家長訴求及疑問，首先就是要求儘速成立專案調查小組，不用苦等檢察官核示，主動協助家長進行毛髮檢測及檢體保存，以利未來蒐證使用。

貼文指出，若檢體由北榮採集保存的疑慮很大，採髮時需全程錄影，檢體密封保存，後續檢驗流程也要透明完整公開。

其次是5月14日報案至今，只看到市長侯友宜到處跑活動，請侯友宜進議會公開報告，接受議員監督。第3點訴求是發生重大兒虐案件時，園方有湮滅證據之嫌疑，新北市教育局為何5月15日搶先一步到園稽查，不與司法調查機關5月18日同步搜索？

第4點是教育局5月23日表示園方提供「中一檢驗所」幫在校生檢驗，但檢驗所表示提供的項目根本沒有巴比妥和其他安眠藥相關，只有常規檢驗，教育局為什麼會沒有查明，就公開提供此資訊給家長去驗？

教育局5月25日又改口說與衛生局配合，請大家去北榮驗尿，不提供驗血。一直拖到6月5日才至園所大規模驗血。從5月14日報案到6月5日，早就錯過了黃金檢驗時期，現在這些驗不出來的報告，能夠代表真的沒有被下藥嗎？

第5點是公布案件內容及處理程序，請教育局公開裁罰寶仁幼兒園停業的行政處分報告。第6點是園方說因為教育局4月接獲通報不當體罰，才會對監視器動手腳，請教育局公布案件內容、通報紀錄及後續的行政處分。（編輯：何宏儒）1120612