又到星期一了,最好維持心平氣和、多加留意自身壓力狀況。日前發表於英國心血管學會(British Cardiovascular Society)大會的愛爾蘭最新研究顯示,一週7天之中,嚴重心臟病發作機率最高的日子就是星期一。科學家研判,過完放鬆的週末回到職場壓力增加,可能是心臟病星期一最容易發作的原因。

英國《每日郵報》報導,這項研究由愛爾蘭貝爾法斯特衛生與社會照護信託(Belfast Health and Social Care Trust)、愛爾蘭皇家外科醫學院(Royal College of Surgeons in Ireland)的醫師合作,分析了愛爾蘭全島共10528名心臟病患者數據,其中愛爾蘭共和國有3416人,隸屬於英國的北愛爾蘭則有7112人。

這1萬多人在2013年至2018年之間因「ST波段上升型急性心肌梗塞」(STEMI)住院,這是心臟病發作最嚴重的狀況,患者的冠狀動脈完全阻塞,可能致命。

數據分析顯示,STEMI患者數在每週工作日開始的頭一兩天攀升,又以星期一比例最高,發作風險比其他6天高出13%。此外,星期天的發生率也高於預期,值得注意。

過完週末回到職場,身心受到的壓力明顯拉大,可能是嚴重心臟病在星期一發作機率較高的原因之一。

英國心臟基金會(British Heart Foundation)統計,英國每年超過3萬人因為STEMI住院。患者必須接受緊急處置與治療以盡可能降低心臟受損程度,通常醫師會切開堵住的冠狀動脈執行血管塑形手術急救。

到目前為止,科學家對於「憂鬱星期一」現象仍未能提出周全解釋。此前已有多項研究指出,星期一心臟病發作率較高的原因與生理時鐘有關。

貝爾法斯特衛生與社會關懷信託的拉凡(Jack Laffan)是這項研究的主持人。他說:「STEMI的病人星期一最多,這種現象在西方世界隨處可見。我們已知心臟病發作較常見於冬季,還有一天之中的清晨時分;中風也有同樣情況。過去的研究指出,日光節約時間時鐘撥快之後那幾天,心臟病發機率也會增加。確切機制尚未查明,不過,我們認為這牽涉到與生理時鐘影響循環荷爾蒙,可能會引起心臟病發與中風。」

拉凡還表示,星期一回到充滿壓力的職場,很可能也是心臟病嚴重發作的原因,「壓力增加會導致『壓力荷爾蒙』皮質醇濃度上升,這與心臟病發有關」。

英國心臟基金會醫學主任薩瑪尼(Nilesh Samani)說,一週之中為何某幾天特別容易出現嚴重心臟病發,若能找出原因,可幫助醫師挽救更多性命。