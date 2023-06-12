又到星期一了，最好維持心平氣和、多加留意自身壓力狀況。日前發表於英國心血管學會（British Cardiovascular Society）大會的愛爾蘭最新研究顯示，一週7天之中，嚴重心臟病發作機率最高的日子就是星期一。科學家研判，過完放鬆的週末回到職場壓力增加，可能是心臟病星期一最容易發作的原因。

英國《每日郵報》報導，這項研究由愛爾蘭貝爾法斯特衛生與社會照護信託（Belfast Health and Social Care Trust）、愛爾蘭皇家外科醫學院（Royal College of Surgeons in Ireland）的醫師合作，分析了愛爾蘭全島共10528名心臟病患者數據，其中愛爾蘭共和國有3416人，隸屬於英國的北愛爾蘭則有7112人。

這1萬多人在2013年至2018年之間因「ST波段上升型急性心肌梗塞」（STEMI）住院，這是心臟病發作最嚴重的狀況，患者的冠狀動脈完全阻塞，可能致命。

數據分析顯示，STEMI患者數在每週工作日開始的頭一兩天攀升，又以星期一比例最高，發作風險比其他6天高出13%。此外，星期天的發生率也高於預期，值得注意。

過完週末回到職場，身心受到的壓力明顯拉大，可能是嚴重心臟病在星期一發作機率較高的原因之一。

英國心臟基金會（British Heart Foundation）統計，英國每年超過3萬人因為STEMI住院。患者必須接受緊急處置與治療以盡可能降低心臟受損程度，通常醫師會切開堵住的冠狀動脈執行血管塑形手術急救。

到目前為止，科學家對於「憂鬱星期一」現象仍未能提出周全解釋。此前已有多項研究指出，星期一心臟病發作率較高的原因與生理時鐘有關。

貝爾法斯特衛生與社會關懷信託的拉凡（Jack Laffan）是這項研究的主持人。他說：「STEMI的病人星期一最多，這種現象在西方世界隨處可見。我們已知心臟病發作較常見於冬季，還有一天之中的清晨時分；中風也有同樣情況。過去的研究指出，日光節約時間時鐘撥快之後那幾天，心臟病發機率也會增加。確切機制尚未查明，不過，我們認為這牽涉到與生理時鐘影響循環荷爾蒙，可能會引起心臟病發與中風。」

拉凡還表示，星期一回到充滿壓力的職場，很可能也是心臟病嚴重發作的原因，「壓力增加會導致『壓力荷爾蒙』皮質醇濃度上升，這與心臟病發有關」。

英國心臟基金會醫學主任薩瑪尼（Nilesh Samani）說，一週之中為何某幾天特別容易出現嚴重心臟病發，若能找出原因，可幫助醫師挽救更多性命。