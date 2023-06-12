中央氣象局發布大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今(12)日嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風、溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

南部五縣市大雨特報。(圖/氣象局)

大雨地區：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

氣象局持續針對針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至07時45分止。請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

梅雨滯留鋒在台灣徘徊，加上有西南氣流配合，全台連8天有陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」及大量降雨致災，其中周二、三（13、14日）滯留鋒南移到台灣上空，將是雨勢最強的時候。

未來一周天氣(圖/氣象局)

天氣滯留鋒面徘徊，各地易下陣雨、雷雨。未來一週，臺灣先在低壓帶中，週二鋒面形成後便徘徊影響全臺，下週日起鋒面雖北移，但西南風逐漸增強，將有為臺灣帶來另一波降雨高峰的機率。

每日天氣變化：

6/12(一) 低壓帶影響，南部降雨時間較長，其他各地易有短暫陣雨或雷雨。

6/13(二)~14 (三) 滯留鋒面影響，中南部降雨時間較長，其他各地有短暫陣雨或雷雨，此段期間大氣的不穩定度比較高，鋒面帶上有中尺度低壓發展機率，容易影響到中南部地區造成較顯著降雨，需特別留意短延時強降雨等較劇烈天氣。

6/15(四) 鋒面南移至巴士海峽，南部、花東仍有局部陣雨或雷雨，其他各地降雨減緩，降雨以午後雷陣雨為主，其他時間屬零星陣雨的型態。

6/16(五)~17(六) 鋒面北移影響全臺，各地降雨再增加，尤其中南部地區降雨時間較長，其他各地亦有局部陣雨或雷雨。

6/18(日) 鋒面持續北移稍遠離，各地降雨暫時稍減緩；惟西南風亦逐漸增強，後續6/19(一)~6/21(三)受到西南風持續帶來暖濕空氣影響，各地天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨，降雨規模增大，降雨範圍、強度需視西南風調整而定，氣象局將持續觀察。

今天(12日)低壓帶持續影響，各地有短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨會比昨天明顯，其他地區午後於山區及近山區處雨勢較大，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；氣溫方面，不下雨時仍然悶熱，各地高溫預測約28至32度；至於低溫約25至27度。

今年第3號颱風谷超，已減弱為輕度颱風，未來將向東北朝日本南方海面進行，對臺灣天氣沒有直接影響，但東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海浪高有機會來到2米左右，海邊活動及海上作業請注意安全；此外，由於近期臺灣南部地震較為頻繁，土石易鬆動，預測未來一週雨勢將趨於明顯，山區應慎防道路坍方及落石。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天低壓帶影響，全臺降雨機率增加，受降雨洗除作用影響，空品多為良好至普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，中部、雲嘉南零星地區短時間可能達普通等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。