「你家窗簾有多髒？」重症專科醫師黃軒表示，「你家𥚃的窗簾，不是掛在窗前，只要你不去碰觸、就沒有被污染，就清潔溜溜的了，我們家中的窗簾，24小時，日日夜夜，掛在那邊，可是一直吸附一堆堆，你肉眼見不到的吸附汚染物，只是你以為窗簾晾在一邊，靜靜的就沒事了」。

黃軒指出，家中的窗簾常見污染物，包括灰塵顆粒如花粉、室內灰塵、室外灰塵、花粉、塵蟎和其它昆蟲碎屑；氣體和揮發性有機化合物如吸菸、揮發化學物質；微生物的吸付如細菌、霉菌和真菌、病毒。

醫師建議，定期使用吸塵器或毛刷輕輕清除窗簾表面的灰塵和碎屑，這可以在家庭中定期進行，以保持窗簾的清潔狀態。一般建議每隔一至兩個月使用吸塵器或毛刷輕輕清除窗簾表面的灰塵和碎屑的；某些窗簾可以水洗清潔。請參考窗簾的清洗標籤或製造商的建議，遵循正確的清洗方式。通常，窗簾可以使用溫和的洗滌劑和適當的水溫進行輕柔洗滌。

黃軒提到，某些特殊材質的窗簾可能需要乾洗，以避免材質變形或損壞。建議尋求專業乾洗店的幫助，按照窗簾標籤上的清潔指示進行乾洗；窗簾的更換頻率取決於多個因素，包括窗簾材質、使用環境和個人喜好。通常建議每一到兩年完全更換新的窗簾，以保持衛生和外觀。

醫師提醒，窗簾的更換頻率取決於多個因素，包括窗簾材質、使用環境和個人喜好。通常建議每一到兩年完全更換新的窗簾，以保持衛生和外觀。

（圖／翻攝自黃軒醫師 Dr. Ooi Hean臉書）

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